«Удаление неизбежно»: Почему женщины отказываются от увеличения груди
Дмитрий Пахилин раскрыл НСН, что операции на груди с использованием инородных материалов рано или поздно могут вызвать проблемы.
При увеличении груди с имплантатами пациентов всегда предупреждают о том, что рано или поздно возникнут осложнения и их придется удалять. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.
«Многие пациентки, приходя на консультации, просят улучшить форму груди без использования каких-то инородных материалов, уже изначально идет запрос такой. В пластической хирургии стали давно разрабатывать новые подходы, в том числе с увеличением за счет липофиллинга. От позволяет отказаться от установки имплантата. Но бывают случаи, когда возможно только использование имплантата. В таких ситуациях мы предупреждаем пациентов, что рано или поздно может возникнуть период, когда появится какое-то осложнение. Это потребует ревизии или операции. Пациенты всегда знают, что в таких случаях надо принять решение в пользу удаления имплантата. Этот факт заставляет хирургов уйти в технологии, которые не влекут за собой повторной операции на груди», - рассказал он.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в пресс-центре НСН раскрыл, что если косметолог навредил своими услугами, человеку необходимо обращаться в полицию, чтобы было возбуждено уголовное дело.
