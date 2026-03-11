Тренер сборной России оценила отношение иностранцев к россиянам на Паралимпиаде
Иностранные спортсмены положительно восприняли участие российских атлетов в Паралимпийских играх 2026 года. Об этом NEWS.ru рассказала старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
По ее словам, российская команда не столкнулась с негативным отношением со стороны представителей других стран. Как отметила тренер, взаимодействие проходит в обычном рабочем режиме.
Громова сообщила, что многие зарубежные спортсмены приветствуют российских участников и выражают радость по поводу их возвращения на международные соревнования.
По ее словам, иностранные атлеты нередко говорят российской команде слова поддержки и приветствуют их фразами о том, что рады снова видеть россиян на стартах, передает «Радиоточка НСН».
