Тренер сборной России оценила отношение иностранцев к россиянам на Паралимпиаде

Иностранные спортсмены положительно восприняли участие российских атлетов в Паралимпийских играх 2026 года. Об этом NEWS.ru рассказала старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

По ее словам, российская команда не столкнулась с негативным отношением со стороны представителей других стран. Как отметила тренер, взаимодействие проходит в обычном рабочем режиме.

Лыжница Багиян принесла сборной РФ четвертое золото Паралимпиады-2026

Громова сообщила, что многие зарубежные спортсмены приветствуют российских участников и выражают радость по поводу их возвращения на международные соревнования.

По ее словам, иностранные атлеты нередко говорят российской команде слова поддержки и приветствуют их фразами о том, что рады снова видеть россиян на стартах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa/picture-alliance/ТАСС
