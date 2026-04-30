«Идет непрерывное обсуждение этого вопроса. Но все-таки правительство отражает результаты, полученные по опросам россиян. Абсолютное большинство россиян, особенно семейных россиян с детьми, голосуют за новогодние каникулы. Почему? Как правило, россияне с маленькими детьми – это молодые специалисты, у них не всегда получается график отпусков отладить так, чтобы отдохнуть всем вместе. Либо ребенок в школе, либо у папы летом не получается. А зима – это период времени, когда каникулы у всех. Россияне за последние годы выбирают именно этот период для путешествий по России, а не за границу. Это помогает развивать внутренний туризм, люди посещают местные достопримечательности, родственников, это массовые выезды», - рассказала она.

Она также объяснила, почему объединять майские праздники странно и не очень логично.

«Объединять майские я не вижу необходимости. Нам говорят, что это очень нужно для посадки огородов, но такие климатические условия есть не во всех регионах. Камчатка вся под снегом, в Подмосковье снег, а мы про огороды говорим. 1 мая – это праздник труда, 9 мая – это день Великой Победы, как их объединять? А люди, которые хотят в этот период куда-то поехать, уже давно договариваются с работодателем на этот счет», - добавила депутат.

Туротрасль поддерживает продление майских праздников за счет январских каникул, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

