Зеленский поручил узнать у США детали перемирия в честь Дня Победы
30 апреля 202614:52
Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям узнать у США детали перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщает RT.
По его словам, необходимо выяснить, «о чём конкретно идёт речь».
Украинский лидер также добавил, что Киев подготовил встречное предложение о долгосрочном прекращении огня.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что даты перемирия определит президент РФ Владимир Путин, пока же решения по срокам нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам назвали две причины массового закрытия фитнес-центров
- Сергей Зверев заявил, что женщина уйдет от своего мужчины после пластической операции
- Бессараб выступила против продления майских праздников за счет января
- В Союзе турагентств объяснили, почему Грузия не заменит Турцию и Египет
- «Разрушают логику»: Писатель Лукьяненко объяснил, чем опасны рилсы
- Володин: Госдума против изменения нештрафуемого порога превышения скорости
- Молодость или красота? Зачем мужчины делают пластические операции
- Зеленский поручил узнать у США детали перемирия в честь Дня Победы
- «Насмотрелись на ужас!»: Сергей Зверев объяснил, почему звезды стали бояться пластики
- «НАШЕ Радио» начнёт вещание в Чите