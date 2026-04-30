Зеленский поручил узнать у США детали перемирия в честь Дня Победы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям узнать у США детали перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщает RT.

Путин сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы

По его словам, необходимо выяснить, «о чём конкретно идёт речь».

Украинский лидер также добавил, что Киев подготовил встречное предложение о долгосрочном прекращении огня.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что даты перемирия определит президент РФ Владимир Путин, пока же решения по срокам нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
