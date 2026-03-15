Голубков на Паралимпиаде-2026 выиграл гонку на 20 км сидя
На Паралимпийских играх в Италии российский лыжник Иван Голубков выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км сидя. Об этом свидетельствуют данные турнирной таблицы.
Атлет выступает в классе LW11.5. Он преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды. Второе место в гонке занял китайский паралимпийский спортсмен Мао Чжуну, уступив Голубкову 50,8 секунды. Бронзовым призером в заезде оказался итальянец Джузеппе Ромеле (+1.22,1).
Российская паралимпийская сборная впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. РФ представляют шесть паралимпийцев. В этом году Игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала двукратной паралимпийской чемпионкой.
