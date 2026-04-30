«Разрушают логику»: Писатель Лукьяненко объяснил, чем опасны рилсы
Нивелировать вред от коротких роликов может помочь классическое школьное образование, что демонстрирует и мировой опыт, сказал НСН Сергей Лукьяненко.
Короткие ролики, или рилсы, действительно способны навредить, поскольку способствуют нарушению логического мышления. Однако обвинять в этом Силиконовую долину не стоит — это общемировой тренд, заявил НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Из-за того, что человечество получает информацию из коротких роликов, ученые прошлого переворачиваются в гробу. Об этом заявил председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе марафона «Знание.Первые». Он также обвинил Силиконовую долину в том, что она ведет человечество к технофашизму. Лукьяненко подтвердил, что короткие видео действительно разрушают связное логическое мышление.
«Конечно, от коротких роликов много вреда. Нарушается связное логическое мышление, возникает то, что называется клиповым сознанием. Короткая новость, поданная без контекста, даже если она правдива, — это информация, которая не содержит достаточной глубины и может искажаться, даже будучи правильной по форме. Как известно, дьявол кроется в деталях, а детали информации в короткой новости, конечно, отсутствуют. Я не стал бы так панически обвинять Силиконовую долину, по-моему, это общемировой тренд, связанный с бурным развитием электронных, компьютерных технологий. Кроме того, люди склонны к упрощению, лени, в таком виде им проще и приятнее получать информацию. Но то, что структура мышления, а также восприятия и получения информации меняется, — это далеко не всегда идет в плюс», — сказал Лукьяненко.
Собеседник НСН также указал на пользу классического образования и привел в пример опыт других стран.
«Не зря та же Великобритания сохраняет (во всяком случае, для элиты) систему частных школ с классическим образованием, которые, может быть, кажутся консервативными и несовременными, но развивают у своих учеников способности к стратегическому мышлению, логическому анализу и так далее. Над этим вопросом надо думать без панических обобщений, понимая, что прогресс остановить невозможно, но искать современные подходы, направленные на развитие способности к анализу и логике, в первую очередь у молодежи, тоже надо», — добавил писатель.
В заключение Лукьяненко подчеркнул, что люди выбирают рилсы как наименее затратный способ получения информации.
«Человек всегда выберет тот путь, который наименее затратен. Это свойство любого живого организма. В первую очередь надо стараться привести базу данных к современному формату, не скатываясь при этом в совершенно короткие, чисто информационные сообщения. Известно из психологии и педагогики, что избыточная информация даже нужна для того, чтобы полноценно усваивалась основная информация», — подытожил он.
Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что подросткам безопасно проводить в гаджетах не более двух часов в день.
