«Конечно, от коротких роликов много вреда. Нарушается связное логическое мышление, возникает то, что называется клиповым сознанием. Короткая новость, поданная без контекста, даже если она правдива, — это информация, которая не содержит достаточной глубины и может искажаться, даже будучи правильной по форме. Как известно, дьявол кроется в деталях, а детали информации в короткой новости, конечно, отсутствуют. Я не стал бы так панически обвинять Силиконовую долину, по-моему, это общемировой тренд, связанный с бурным развитием электронных, компьютерных технологий. Кроме того, люди склонны к упрощению, лени, в таком виде им проще и приятнее получать информацию. Но то, что структура мышления, а также восприятия и получения информации меняется, — это далеко не всегда идет в плюс», — сказал Лукьяненко.

Собеседник НСН также указал на пользу классического образования и привел в пример опыт других стран.

«Не зря та же Великобритания сохраняет (во всяком случае, для элиты) систему частных школ с классическим образованием, которые, может быть, кажутся консервативными и несовременными, но развивают у своих учеников способности к стратегическому мышлению, логическому анализу и так далее. Над этим вопросом надо думать без панических обобщений, понимая, что прогресс остановить невозможно, но искать современные подходы, направленные на развитие способности к анализу и логике, в первую очередь у молодежи, тоже надо», — добавил писатель.

В заключение Лукьяненко подчеркнул, что люди выбирают рилсы как наименее затратный способ получения информации.

«Человек всегда выберет тот путь, который наименее затратен. Это свойство любого живого организма. В первую очередь надо стараться привести базу данных к современному формату, не скатываясь при этом в совершенно короткие, чисто информационные сообщения. Известно из психологии и педагогики, что избыточная информация даже нужна для того, чтобы полноценно усваивалась основная информация», — подытожил он.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что подросткам безопасно проводить в гаджетах не более двух часов в день.

