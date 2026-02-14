Лучший со времен Плющенко: Гуменник занял шестое место на Играх в Милане
Россиянин в мужском одиночном фигурном катании суммарно набрал 271,21 балла.
Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий на зимних Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, занял на ОИ-2026 шестое место. Таким образом молодой атлет смог показать лучший результат на Олимпиаде среди россиян со времен известного российского фигуриста Евгения Плющенко. При этом россияне пока так и не заработали ни одной медали на Играх в Италии. В общем зачете лидирует Норвегия.
ЛУЧШИЙ ПОСЛЕ ПЛЮЩЕНКО
Накануне российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на зимних Олимпийских играх в Италии в мужском одиночном фигурном катании. Соревнования прошли в Милане. По сумме программ 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла: 86,72 за короткую и 184,49 за произвольную.
В произвольной программе Гуменник успешно приземлил четверные флип, лутц и риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель и тройной лутц в каскаде с двойным риттбергером. Россиянин также получил техническую оценку 103,84, что оказалось вторым результат по технике среди фигуристов на Играх-2026.
При этом основной конкурент Гуменника, победитель Игр в командном турнире спортсмен от США Илья Малинин стал лишь восьмым. Суммарно фигурист набрал 264,49 балла.
Олимпийское золото завоевал фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров с 291,58 балла. Вторым оказался японец Юма Кагияма (280,06 балла), третьим — другой спортсмен из Японии Сюн Сато (274,90 балла).
На Олимпиаде в Милане Петр Гуменник показал лучший результат на Играх среди россиян со времен титулованного российского фигуриста Евгения Плющенко. Результаты молодого спортсмена стали лучшими на ОИ у россиян более чем за десять лет.
Так, в 2006 году Плющенко на Играх в Турине выиграл золото, в 2010-м в Ванкувере — серебро, в 2014-м в Сочи — золото в команде. Однако после этого спортсмен снялся с личного турнира из-за полученной травмы.
В 2018 году лучший из российских фигуристов Дмитрий Алиев стал седьмым на Олимпиаде в Пхенчхане, а в 2022 году в Пекине Евгений Семененко занял лишь восьмое место.
СКАНДАЛ С АВТОРСКИМ ПРАВОМ
Между тем, Петр Гуменник почти сразу привлек к себе внимание на Играх в Италии. И это было связано не только с его спортивными способностями. Так, перед самым началом Олимпиады фигуристу отказали в использовании музыки из фильма «Парфюмер» для короткой программы из‑за проблем с авторскими правами.
Оказалось, что автор музыки Джонни Клаймек не владеет правами на произведение, и они принадлежат продюсерской компании «Constantine». На фоне этого действующему чемпиону России в одиночном катании пришлось заменить композицию для своего выступления на ОИ-2026. Он выбрал работу Эдгара Акопяна «Waltz 1805», которая звучит в финальных титрах фильма «Онегин».
При этом первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН подчеркнул, что внезапная придирка к авторским правам лишь показывает нечестное отношение к России.
«Нашему фигуристу, как и другим нашим спортсменам заранее создают невыгодные условия или вовсе отстраняют, радостно выигрывая на фоне отсутствия сильнейших. Регулировать законодательно такие вещи невозможно. Решение спортсмена и его тренеров не стоит обсуждать. По каким-то причинам эта музыка подошла им больше для реализации тех задач, которые они ставили. Подобные программы строятся не таким образом, что берется музыка, а потом под нее что-то придумывается. Есть некоторая концепция, под которую уже побирается музыкальное произведение», - объяснил он.
В свою очередь председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА им. Кутафина Елена Гринь считает, что с учетом политической ситуации сегодня на международных соревнованиях надежнее использовать музыку российских правообладателей.
«Подобные ситуации не так редки, к сожалению, на международных соревнованиях, и, как мы знаем, не только наш фигурист с этим столкнулся. Еще как минимум три фигуриста получили отказ от правообладателей в этом сезоне, но до Олимпиады, а не за три дня до проката. Безусловно, необходимо проверять не только "чистоту" прав, но и объем, так как зачастую правообладатель дает ограниченные возможности по распоряжению, а это можно не увидеть сразу. И, конечно, с учетом политической ситуации для выхода на международные соревнования надежнее использовать произведения, срок охраны которых истек, либо российских правообладателей, например, в которых наша сторона уверена, что они точно не отзовут согласие», - отметила она в разговоре с НСН.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
XXV зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На момент написания материала в общем медальном зачете на Играх лидирует сборная Норвегии. У команды 18 медалей: восемь золотых, три серебряных и семь бронзовых.
На втором месте находится Италия тоже с 18 наградами. Однако у этой сборной лишь шесть золотых, три серебряных и девять бронзовых медалей. Сейчас тройку лидеров ОИ-2026 замыкает команда США. У этой сборной 16 наград: четыре «золота», а также по восемь и четыре серебряных и бронзовых медалей соответственно.
От России на ОИ-2026 под нейтральным флагом выступают 13 спортсменов. Они представляют семь видов спорта: фигурное катание, горнолыжный спорт, шорт-трек, санный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт и ски-альпинизм. По состоянию на 14 февраля российские атлеты, выступающие в нейтральном статусе, пока не завоевали ни одной медали на Олимпиаде в Италии.
В России трансляция Игр вновь проходит в онлайн-кинотеатре «Оkkо».
Ранее российский стилист Владислав Лисовец заметил, что включение образа Петра Гуменника в список самых ярких на Олимпиаде‑2026 по версии итальянского журнала «Vogue» свидетельствует о благожелательном отношении Италии к России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов
- Один человек погиб под завалами из-за обрушения навеса больницы
- СМИ: Актриса Веденская стала фигуранткой расследования во Франции
- Лучший со времен Плющенко: Гуменник занял шестое место на Играх в Милане
- СМИ: Навес больницы в Томской области обвалился под тяжестью снега
- Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо
- Между Шанхаем и Владивостоком уже летом начнут курсировать круизные лайнеры
- Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
- Лисовец: Интерес Vogue к образу Гуменника отражает позитивное отношение к РФ
- Суд назначил 15 суток мужчинам за блокирование входа в офис Роскомнадзора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru