Лучший со времен Плющенко: Гуменник занял шестое место на Играх в Милане

ЛУЧШИЙ ПОСЛЕ ПЛЮЩЕНКО

Накануне российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на зимних Олимпийских играх в Италии в мужском одиночном фигурном катании. Соревнования прошли в Милане. По сумме программ 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла: 86,72 за короткую и 184,49 за произвольную.

В произвольной программе Гуменник успешно приземлил четверные флип, лутц и риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель и тройной лутц в каскаде с двойным риттбергером. Россиянин также получил техническую оценку 103,84, что оказалось вторым результат по технике среди фигуристов на Играх-2026.