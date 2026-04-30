Молодость или красота? Зачем мужчины делают пластические операции
Дмитрий Пахилин раскрыл НСН, что мужчин меньше заботит красота, они хотят выглядеть моложе или скрыть дефекты.
Женщины приходят за пластической операцией для красоты, а мужчины – чтобы скрыть возрастные изменения или убрать посттравматическую деформацию. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.
«Мужчин приходит меньше. Корневая физиологическая ценность мужчины в другом, так что у них красота тела на последнем месте. Для женщины важно быть красивой. В 90% случаев наши клиенты – женщины. Мужчины к нам тоже приходят, но чаще для того, чтобы скрыть посттравматические деформации, и другие мужчины в силу возрастных изменений хотят сделать себя чуть моложе. Внутри такие мужчины чувствуют энергию и потенциал, но внешне они этому не соответствуют. Но, конечно, мужчины бояться делать операции, потому что есть риск феминизации», - рассказал он.
Ранее Пахилин в пресс-центре НСН рассказал, что при увеличении груди с имплантатами пациентов всегда предупреждают о том, что рано или поздно возникнут осложнения и их придется удалять.
