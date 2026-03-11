Паралимпийцы выступают успешнее олимпийцев за счет желания победить с флагом и гимном России, а подготовка спортсменов мало чем отличается друг от друга, рассказал бывший генеральный секретарь Паралимпийского комитета РФ Михаил Терентьев в разговоре с НСН.

Зимние Паралимпийские игры 2026 стартовали в Италии 6 марта. От России до стартов допущены 6 спортсменов, которые за первые четыре дня соревнований завоевали 3 золотых и 2 бронзовых медали. В свою очередь, на Олимпиаду было допущено 13 человек, но только ски-альпинист Никита Филиппов взошел на пьедестал (серебро). Терентьев объяснил разницу в результатах мотивацией.