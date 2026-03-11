Успехи России на Паралимпиаде связали с флагом и гимном
Основная мотивация для российских паралимпийцев в Италии — выиграть награду в национальной форме, заявил НСН Михаил Терентьев.
Паралимпийцы выступают успешнее олимпийцев за счет желания победить с флагом и гимном России, а подготовка спортсменов мало чем отличается друг от друга, рассказал бывший генеральный секретарь Паралимпийского комитета РФ Михаил Терентьев в разговоре с НСН.
Зимние Паралимпийские игры 2026 стартовали в Италии 6 марта. От России до стартов допущены 6 спортсменов, которые за первые четыре дня соревнований завоевали 3 золотых и 2 бронзовых медали. В свою очередь, на Олимпиаду было допущено 13 человек, но только ски-альпинист Никита Филиппов взошел на пьедестал (серебро). Терентьев объяснил разницу в результатах мотивацией.
«У нас есть и гимн, и флаг — намного приятнее видеть, когда наша команда выступает в национальной форме. Это еще больше вдохновляет на победы. Надеюсь, это самый основной фактор, влияющий на количество завоеванных призовых мест в паралимпийской команде. Я думаю, что это так, поскольку подготовка везде одинаковая, и каждый тренер, независимо от того, кого он тренирует, олимпийца или паралимпийца, вкладывает всю свою душу в своего подопечного для того, чтобы он добился самых выдающихся результатов», — сказал он.
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила НСН, почему Олимпиаду без флага РФ не нужно запрещать.
