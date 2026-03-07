РФ завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первую медаль сборной России на Паралимпиаде-2026 в Италии. Об этом свидетельствует таблица медального зачета Паралимпийских игр.

Россиянка выступила в классе LW 6/8-2. 23-летняя спортсменка стала третьей в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В состязаниях для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата она показала результат 1 минута 24,47 секунды.

Первое место заняла шведская спортсменка Эбба Орсйо, второе — француженка Орели Ришар.

Варвара Ворончихина впервые принимает участие в Играх. Она является многократной победительницей чемпионатов и этапов Кубка мира.

Паралимпийские игры в Италии проходят с 6 по 15 марта. Россию на Паралимпиаде впервые с 2014 года на общих основаниях под российским флагом представляют шесть атлетов. Они поборются за медали в таких видах спорта, как лыжные гонки, биатлон, пара-сноуборд и горнолыжный спорт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

