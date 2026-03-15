Анастасия Багиян завоевала третье золото Паралимпиады-2026 в Италии

Российская лыжница Анастасия Багиян стала трёхкратной чемпионкой зимних Паралимпийских игр в Италии, выиграв золотую медаль в гонке на 20 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

Лыжница Багиян принесла сборной РФ четвертое золото Паралимпиады-2026

24-летняя Багиян вместе с лидером Сергеем Синякиным преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды и опередила всех соперниц. Ранее на этих Играх она уже побеждала в спринте и в гонке на 10 км классическим стилем.

Третья золотая медаль Багиян стала седьмой высшей наградой для сборной России на Паралимпиаде-2026 в Италии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:Паралимпийские ИгрыПаралимпиадаСпортРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры