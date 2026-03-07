«Бронза» под флагом: РФ завоевала первые медали на Паралимпиаде-2026

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ РОССИИ

7 марта первую медаль российской сборной на Паралимпиаде-2026 принесла 23-летняя горнолыжница Варвара Ворончихина. Она выступила в классе LW 6/8-2. Спортсменка стала третьей в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В состязаниях для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата Ворончихина показала результат 1 минута 24,47 секунды.

Это первые Игры для россиянки. Спортсменка является многократной победительницей чемпионатов и этапов Кубка мира. После соревнований горнолыжница призналась журналистам, что очень рада своему результату.

«Это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере — ответственный, тяжелый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна», - приводит ее слова «Матч ТВ».