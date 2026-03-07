«Бронза» под флагом: РФ завоевала первые медали на Паралимпиаде-2026
Две награды в копилку сборной принесли паралимпийцы Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина.
Российская сборная на Паралимпийских играх в Италии в первый соревновательный день завоевала сразу две награды. Бронзовые медали команде принесли паралимпийцы Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев. Пока в медальном зачете лидирует Китай. Между тем, эта Паралимпиада стала для российской сборной первой за последние 12 лет, на которой россияне выступают под российским флагом.
ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ РОССИИ
7 марта первую медаль российской сборной на Паралимпиаде-2026 принесла 23-летняя горнолыжница Варвара Ворончихина. Она выступила в классе LW 6/8-2. Спортсменка стала третьей в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В состязаниях для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата Ворончихина показала результат 1 минута 24,47 секунды.
Это первые Игры для россиянки. Спортсменка является многократной победительницей чемпионатов и этапов Кубка мира. После соревнований горнолыжница призналась журналистам, что очень рада своему результату.
«Это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере — ответственный, тяжелый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна», - приводит ее слова «Матч ТВ».
Первое место в скоростном спуске на Паралимпиаде заняла шведская спортсменка Эбба Орсйо, второе — француженка Орели Ришар.
Вторую медаль в копилку сборной России принес Алексей Бугаев. Он тоже завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по горнолыжному спорту.
В дисциплине «скоростной спуск» в категории «стоя» Бугаев показал время 1 минута 18,94 секунды. Первое место в соревнованиях занял швейцарский спортсмен Робин Кюш, преодолевший дистанцию за 1 минуту 17,79 секунды. «Серебро» досталось французу Артуру Боше, отставшему от победителя на 0,61 секунды.
«Сложная медаль, одна из самых сложных в карьере. Но я очень рад, что снова могу представлять свою страну», - заявил россиянин в беседе с ТАСС.
Бугаев является трехкратным паралимпийским чемпион. На его счету две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали с Паралимпиады в Сочи в 2014 году, а также две награды с Игр в Пхенчхане в 2018-м. Кроме того, он подучил два «серебра» на Чемпионате мира в Испании в 2013 году за гигантский слалом («стоя») и супер-комбинацию («стоя»).
Российских спортсменов впервые с 2014 года на Паралимпийских играх награждали под российским флагом.
«Очень непривычно, что ты уже можешь не думать о том, что у тебя где-то твоя символика наклеена, и за это будут какие-то проблемы или санкции. Действительно, гордость. Это очень приятно, безумно. И то, что на трибунах наш флаг висит на открытии», - сказала Ворончихина ТАСС.
В следующий раз Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев вновь выступят на Паралимпиаде 9 марта. Они поборются за награду в соревнованиях супергигант в категории «стоя». При этом 8 марта в соревнованиях будут участвовать пара-сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРАЛИМПИАДЫ
На момент написания материала в первый соревновательный день в общем медальном зачете Паралимпийских игр-2026 лидирует сборная Китая. В ее копилке шесть наград: по две золотых, серебряных и бронзовых.
На втором месте — Украина с тремя медалями: два «золота» и одна «бронза». Сейчас замыкает тройку лидеров сборная Австрии с двумя золотыми медалями.
Российская паралимпийская сборная пока не входит в первую десятку в общем медальном зачете в первый день соревнований, передает ТАСС. Но впереди восемь дней Игр, так что у российской команды еще будут шансы заработать медали.
6 марта в Италии начались Паралимпийские игры-2026. В этом году россияне впервые за 12 лет принимают участие в этих соревнованиях на общих основаниях. Россию представляют шесть паралимпийцев, выступающих под российским флагом.
Паралимпиада пройдет в Италии до 15 марта. Всего в Паралимпийских играх-2026 принимают участие 611 спортсменов от 55 делегаций. Эти показатели превзошли рекорд, установленный в Пхенчхане в 2018 году, в соревнованиях по шести видам спорта.
Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что бойкот рядом стран церемонии открытия Паралимпиады стал попыткой привнести в праздник солидарности чуждые политические элементы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
