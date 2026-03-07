Бойкот и телефоны: Россияне начали участие в Паралимпиаде на общих основаниях

НА ПАРАЛИМПИАДЕ С ФЛАГОМ

Накануне российские спортсмены впервые с 2014 года прошли под флагом страны на открытии Паралимпиады. Церемония состоялась в Вероне в Италии. 20 января Международный паралимпийский комитет (МПК) позволил россиянам отправиться на Паралимпийские игры-2026 на общих основаниях.

Однако флаги стран во время открытия проносили волонтеры, так как не все знаменосцы смогли присутствовать на церемонии в Вероне. Российский флаг пронесла итальянка Анна.

По данным ТАСС, в церемонии открытия Паралимпиады приняли участие четыре представителя российской делегации: лыжница Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков и атташе делегации Екатерина Пронина.