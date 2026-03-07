Бойкот и телефоны: Россияне начали участие в Паралимпиаде на общих основаниях
Это происходит впервые после Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.
6 марта в Италии начались Паралимпийские игры. В этом году россияне впервые за 12 лет принимают участие в этих соревнованиях на общих основаниях. Однако и Паралимпиада не обходится без скандалов. Так, российским атлетам вновь не достались спонсорские телефоны. К тому же ряд стран бойкотировал церемонию открытия из-за участия РФ в Паралимпиаде под российским флагом.
НА ПАРАЛИМПИАДЕ С ФЛАГОМ
Накануне российские спортсмены впервые с 2014 года прошли под флагом страны на открытии Паралимпиады. Церемония состоялась в Вероне в Италии. 20 января Международный паралимпийский комитет (МПК) позволил россиянам отправиться на Паралимпийские игры-2026 на общих основаниях.
Однако флаги стран во время открытия проносили волонтеры, так как не все знаменосцы смогли присутствовать на церемонии в Вероне. Российский флаг пронесла итальянка Анна.
По данным ТАСС, в церемонии открытия Паралимпиады приняли участие четыре представителя российской делегации: лыжница Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков и атташе делегации Екатерина Пронина.
При этом всего Россию на Паралимпийских играх-2026 представят шесть атлетов: Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Дмитрий Фадеев, Филипп Шеббо Монзер и выше упомянутая Анастасия Багиян. Они поборются за медали в таких видах спорта, как лыжные гонки, биатлон, пара-сноуборд и горнолыжный спорт.
Впервые церемония открытия Паралимпийских игр состоялась на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Концепция сцены была основана на капле воды, которая превращается из жидкости в твердое вещество, что позволяет заниматься зимними видами спорта. По задумке организаторов церемонии, цель шоу была объединить итальянскую культуру, паралимпийские сюжеты и современные языки.
Между тем, российские паралимпийцы, как и россияне, выступившие на Олимпиаде в феврале, тоже остались без спонсорских смартфонов. Речь идет об устройствах «Samsung», которые включены в специальные наборы подарков от партнеров международного олимпийского (МОК) и паралимпийского (МПК) комитетов. При этом там пообещали, что разберутся с этой ситуацией.
«В целях соблюдения действующего законодательства о санкциях запрещено выдавать устройства спортсменам из определенных стран. Однако Международный паралимпийский комитет будет работать над тем, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Паралимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и услугам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства», - сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.
БОЙКОТ
Однако и Паралимпийские игры, не успев начаться, уже не обходятся без скандалов. Так, 14 стран бойкотировали церемонию открытия из-за участия России под флагом и с гимном. К бойкоту уже присоединились Украина, Нидерланды, Австрия, Великобритания, Чехия, Канада, Германия, Хорватия, Румыния, Эстония, Финляндия, Латвия, Польша и Литва.
Первыми, еще 19 февраля во время ОИ-2026, в МИД Украины выступили с протестным заявлением и призвали другие страны проявить волю.
«Решение допустить Россию и Беларусь к Паралимпийским играм под национальными флагами вызывает возмущение. Мы ожидаем запрета государственной символики России и Беларуси на Паралимпиаде. Если решение не будет пересмотрено, украинские должностные лица не поедут на Паралимпийские игры. Мы не будем присутствовать на церемонии открытия. Мы также не будем посещать другие официальные мероприятия», - говорилось в сообщении украинского ведомства в соцсетях.
Однако Международный паралимпийский комитет не стал прислушиваться к заявлению украинских властей и не лишил РФ и Белоруссию национальных символов на Паралимпиаде. К тому же, несмотря на бойкот церемонии открытия указанными странами, де-факто их флаги все же появились на празднике, так как символику выносили волонтеры.
Зимние Паралимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 15 марта. Всего в Паралимпиаде в этом году принимают участие 611 спортсменов от 55 делегаций. Эти показатели превзошли рекорд, установленный в Пхенчхане в 2018 году, в соревнованиях по шести видам спорта. Первые состязания на Паралимпиаде с участием российских спортсменов стартуют уже 7 марта. Речь идет о соревнованиях по сноуборду и горным лыжам.
До этого в феврале в Милане состоялись XXV зимними Олимпийские игры, которые завершились победой Норвегии. Россию на Олимпиаде-2026 представили 13 атлетов. Они выступили в нейтральном статусе. В копилке россиян оказалась всего одна медаль. «Серебро» РФ принес ски-альпинист Никита Филиппов.
Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что допуск российских спортсменов к Паралимпиаде-2026 на общих основаниях является прорывным решением в отношении российского спорта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
