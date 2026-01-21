Журова заявила, что Олимпиаду без флага РФ не нужно запрещать

Необходимо пробивать бреши в антироссийской позиции МОК и федераций, заявила НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы. 

Международный олимпийский комитет и спортивные федерации постепенно меняют в положительную сторону свою позицию по вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях. Так прокомментировала НСН последнее решение МОК олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Международный олимпийский комитет объявил о приглашении на Олимпиаду в Италии лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, а также конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову. Ранее МОК допустил на зимнюю Олимпиаду фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, а также ски-альпиниста Никиту Филиппова. Все они могут участвовать в соревнованиях без национальных флага и гимна. По словам Журовой, не стоит зацикливаться на том, что спортсменов пока допускают в нейтральном статусе.

«Мы уже не первый олимпийский цикл находимся в таком состоянии. Не такое большое число спортсменов, которых допускают. Решение они принимают на своё усмотрение. Правильно президент РФ делает, что никому не запрещает. Всё равно какую-то брешь надо проделывать, в том числе, юридическую, чтобы наши спортсмены участвовали в дальнейшем, уже с возвращением флага и гимна», - отметила собеседница НСН.

В качестве положительного примера она привела ситуацию с российскими паралимпийцами.

«Мы видим, что эти усилия, например, для паралимпийцев уже закончились тем, что они будут выступать с флагом и гимном. Наверное, не в самом большом количестве, но, всё-таки, будут. Это серьёзный результат, который свидетельствует о важности соответствующих шагов с нашей стороны», - подчеркнула Журова.

МОК приглашает на Олимпиаду россиян, которые выполнили критерии отбора и прошли проверку специальной комиссии (AINERP) на соответствие нейтральному статусу. XXV зимние игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских областях Венето и Ломбардия.

Международный паралимпийский комитет 20 января позволил российским спортсменам отправиться на Паралимпийские игры - 2026 на общих основаниях – с флагом и гимном РФ. Для наших атлетов больше не действуют ограничения по критериям допуска.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новый президент МОК Кирсти Ковентри ранее заявила, что выступает против запрета странам участвовать в Олимпийских играх из-за военных конфликтов.

