«Мы уже не первый олимпийский цикл находимся в таком состоянии. Не такое большое число спортсменов, которых допускают. Решение они принимают на своё усмотрение. Правильно президент РФ делает, что никому не запрещает. Всё равно какую-то брешь надо проделывать, в том числе, юридическую, чтобы наши спортсмены участвовали в дальнейшем, уже с возвращением флага и гимна», - отметила собеседница НСН.

В качестве положительного примера она привела ситуацию с российскими паралимпийцами.

«Мы видим, что эти усилия, например, для паралимпийцев уже закончились тем, что они будут выступать с флагом и гимном. Наверное, не в самом большом количестве, но, всё-таки, будут. Это серьёзный результат, который свидетельствует о важности соответствующих шагов с нашей стороны», - подчеркнула Журова.

МОК приглашает на Олимпиаду россиян, которые выполнили критерии отбора и прошли проверку специальной комиссии (AINERP) на соответствие нейтральному статусу. XXV зимние игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских областях Венето и Ломбардия.