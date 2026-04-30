Россияне едут в Грузию из-за ограниченного предложения, но страна не сможет конкурировать с традиционными направлениями, рассказал НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.



Спрос на туры в Грузию в 2026-м вырос на 15-200% по сравнению с прошлым годом. Более того, россияне выбирают не только Тбилиси и Батуми, но и новые точки, включая Сванетию, Рачу и Джавахети. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Голов усомнился, что это хорошее направление для летнего отдыха.