«Насмотрелись на ужас!»: Сергей Зверев объяснил, почему звезды стали бояться пластики
Сергей Зверев заявил НСН, что благодаря соцсетям и интернету люди стали видеть последствия некачественных пластических операций.
В шоу-бизнесе нет никакого тренда на естественность, просто сейчас все стали намного осторожнее относиться к пластическим операциям из-за большого количества неудачных примеров. Об этом в пресс-центре НСН рассказал стилист и шоумен Сергей Зверев.
«Где вы в шоу-бизнесе видели тренд на естественность? Я такого не видел. Мои коллеги уже по пятому-шестому кругу пошли делать операции. Даже мой большой друг Филипп (вероятно, речь о Филиппе Киркорове - прим. НСН) и то стал таким красивым не на пророщенной пшенице и молитвах. Я бы уже давно тоже сделал операции, просто не знаю, где. Раньше не было много информации об операциях, никто не знал о второй стороне медали – неудачных операциях. А теперь в интернете есть информация на любую клинику, и люди уже побаиваются. Но это не значит, что не надо ничего с собой делать. Просто люди насмотрелись на этот кошмар и перебор. Удачно сделанных операций очень мало. Поэтому такой отток. Киркорову попробуй сделай неудачно – клиника сгорит на следующий день», - рассказал он.
Ранее основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов раскрыл НСН, что сейчас прослеживается тренд на натуральность из-за финансового неблагополучия клиентов, однако в топе процедур остаются инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты.
