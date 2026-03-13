Паралимпийский комитет Украины подозревает IPC в сговоре с РФ и Белоруссией
Украинский Национальный паралимпийский комитет обвинил Международный паралимпийский комитет (IPC) в дискриминации в отношении киевской делегации, сообщают «Известия».
Там указали, что IPC осуществляет «особое партнерство» с паралимпийскими комитетами России и Белоруссии. НПК Украины заявил об «очевидном росте лояльности IPC к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам» и «беспрецедентном давлении» со стороны представителей IPC на команду из Украины.
Комитет отметил, что украинским спортсменам сказали снять флаг страны с видного места в доме, где они проживали, запретили проводить общекомандные сборы в холле для подведения спортивных итогов дня, а лыжнице Александре Кононовой велели снять на церемонии награждения серьги, которые содержали политические лозунги и флаг Украины.
Международный паралимпийский комитет в ответ заявил, что не позволит Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила на Играх в Италии, пользуясь сочувствием.
При этом иностранные спортсмены положительно восприняли участие российских атлетов в Паралимпийских играх 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством
- Россияне раскупают Wi-Fi-роутеры и зарубежные eSIM из-за перебоев с интернетом
- Паралимпийский комитет Украины подозревает IPC в сговоре с РФ и Белоруссией
- Мужчина, протаранивший на машине в синагогу в Мичигане, погиб
- Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня
- Долина рассказала, как пережила ситуацию с квартирой в Хамовниках
- На Кубани после пожара на нефтебазе обнаружили опасные вещества в воздухе
- Дроны с АФАР предложили использовать для защиты от ударов ВСУ
- Славянск и Краматорск могут стать главной целью ВС РФ весной
- Адвокат допустил освобождение блогерши Лерчек от наказания из-за болезни