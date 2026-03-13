Паралимпийский комитет Украины подозревает IPC в сговоре с РФ и Белоруссией

Украинский Национальный паралимпийский комитет обвинил Международный паралимпийский комитет (IPC) в дискриминации в отношении киевской делегации, сообщают «Известия».

На Паралимпиаде-2026 впервые за 12 лет прозвучал гимн России

Там указали, что IPC осуществляет «особое партнерство» с паралимпийскими комитетами России и Белоруссии. НПК Украины заявил об «очевидном росте лояльности IPC к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам» и «беспрецедентном давлении» со стороны представителей IPC на команду из Украины.

Комитет отметил, что украинским спортсменам сказали снять флаг страны с видного места в доме, где они проживали, запретили проводить общекомандные сборы в холле для подведения спортивных итогов дня, а лыжнице Александре Кононовой велели снять на церемонии награждения серьги, которые содержали политические лозунги и флаг Украины.

Международный паралимпийский комитет в ответ заявил, что не позволит Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила на Играх в Италии, пользуясь сочувствием.

При этом иностранные спортсмены положительно восприняли участие российских атлетов в Паралимпийских играх 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa/picture-alliance/ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпортПаралимпиада

