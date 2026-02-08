Флаг РФ, протесты и авторское право: С чего начались ОИ-2026
Российские спортсмены пока не получили ни одной медали.
В Италии идет второй день зимних Олимпийских игр-2026. В числе лидеров медального зачета — Италия, Норвегия и Япония. Россияне пока без медалей, но с претензиями со стороны организаторов, в том числе связанных с авторскими правами. Между тем, в Милане прошли митинги против проведения Игр.
ЛИДЕРЫ ОИ
По итогам первого дня ОИ-2026 лидером медального зачета стала Италия. 7 февраля было разыграно пять комплектов наград. Первое место в зачете разделили Италия, Норвегия и Япония — каждая сборная набрала по «золоту», «серебру» и «бронзе».
Вчера четвертое место заняла сборная Швеции, которая получила золотую и серебряную медали. «Золото» также заработала сборная Швейцарии, а спортсмены из Канады, Китая и Словении пополнили свой медальный зачет бронзовыми наградами.
При этом во второй день Игр, 8 февраля, на момент написания материала лидирующую строчку в общем медальном зачете занимает Норвегия. У этой сборной уже пять наград: два «золота», одно «серебро» и две «бронзы».
Итальянская сборная, между тем, спустилась на вторую строчку рейтинга. У нее тоже пять наград, но пока только одно «золото». Сейчас замыкает тройку лидеров ОИ-2026 Япония с тремя медалями.
Российские атлеты, выступающие на зимних Играх в нейтральном статусе, пока не заработали медалей. 7 февраля первые результаты среди россиян показали лыжница Дарья Непряева, конькобежка Ксения Коржова и саночник Павел Репилов. По данным издания «Чемпионат», они заняли 17-е, 12-е и 16-е места в своих дисциплинах соответственно.
При этом 8 февраля на Играх в Италии уже успел выступить россиянин Савелий Коростелев, занявший 4-е место в скиатлоне. Однако СМИ писали, что его команда подаст протест в связи с тем, что финишировавший вторым француз Матис Делож по ходу гонки срезал дистанцию.
В свою очередь российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске. Вечером вновь выступит саночник Репилов.
До этого спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с НСН призвал не требовать «золота» от россиян на Играх-2026 в Италии.
«Когда в Италию на зимнюю Олимпиаду поехало 13 человек, никто не может требовать от них золотой медали. Это маленькая команда, спортсмены которой едут на Игры с целью попытаться показать свой максимальный результат. Среди них — молодежь, а также те, у кого есть шанс на "золото" или медаль. Лыжники и фигуристы будут бороться за награды, но рассказывать о том, как мы всех победим и выиграем "золото", может только умалишенный. Наша задача — продолжать поступательную работу по возвращению, чтобы у нас была полноценная команда с флагом и гимном. Вот тогда мы вернемся и всех победим», - заявил он.
ПРОТЕСТЫ И СВИСТ
Между тем, в Милане накануне прошли протестные акции противников проведения зимних Олимпийских игр-2026. Участники демонстраций критиковали негативные экологические и социальные аспекты Игр. В их числе они назвали использование искусственного снега, вырубку лесов, а также продолжающийся жилищный и финансовый кризис в Милане.
По данным телеканал «France 24», митингующие вступили в столкновения с полицией, в том числе атаковав стражей порядка фейерверками.
«Демонстранты стреляли фейерверками и забрасывали полицию камнями, после чего полицейские разогнали их водометами», - говорится в публикации.
Ноту протеста, но уже по другому поводу, выразили и зрители на трибунах во время церемонии открытия зимних Игр в Италии. Так, на стадионе «Сан-Сиро» на торжественном мероприятии, к участию в котором, кстати, не допустили российских отлетов, освистали спортсменов из Израиля и США.
Кроме того, во время церемонии открытия «уснула» премьер-министр Италии Джорджа Мелони, что видимо, уже становится «традицией» зимних Игр. В Сети распространили скриншот трансляции, на котором итальянский политик сидит на стадионе с закрытыми глазами.
С РОССИЕЙ, НО БЕЗ
Помимо того, что россияне выступают на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе, Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование российской символики на трибунах. Уточняется, что такая мера распространяется на все страны, атлеты которых допущены к участию в Играх исключительно в нейтральном статусе.
Однако российский триколор все же заметили на Олимпиаде в Италии. Так, «Российская газета» писала, что флаг России вывесили на трибунах во время хоккейного матча между женскими сборными США и Чехии.
По данным источника, символика РФ появилась над скамейкой сборной Чехии, после чего чешские спортсмены с возмущением обратилась в Международную федерацию хоккея. Вскоре российский флаг убрали с трибун.
ФИГУРНЫЙ СКАНДАЛ
Между тем, на Играх уже разгорелся скандал с российским спортсменом Петром Гуменником. Накануне 23-летнему фигуристу отказали в использовании музыки из фильма «Парфюмер» для короткой программы на ОИ-2026 из‑за проблем с авторскими правами. При этом, по данным РИА Новости, команда атлета узнала об этом всего за пару дней до вылета в Милан.
Отмечается, что фигурист со своим окружением обдумывали дальнейшие действия. Сообщалось, что они могут попытаться в экстренном порядке урегулировать вопросы с правами, хотя это маловероятно из‑за нехватки времени. Также возможно заменить музыкальную композицию — в качестве одной из альтернатив рассматривалась музыка из фильма «Дюна».
Позже стало известно, что действующий чемпион России в одиночном катании выступит на Играх в Италии под композицию «Waltz 1805» Эдгара Акопяна. Она звучит на финальных титрах фильма «Онегин», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, утром 8 февраля россиянина вызвали на допинг-контроль. Известно, что он уже сдал тест сегодня в Олимпийской деревне. Короткую программу по фигурному катанию на Играх-2026 одиночники представят 10 февраля, а произвольную — 13-го.
XXV зимняя Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. От России на Играх под нейтральным флагом выступают 13 спортсменов, представляющих фигурное катание, горнолыжный спорт, шорт-трек, санный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт и ски-альпинизм. Трансляция ОИ-2026 в России вновь проходит в онлайн-кинотеатре «Оkkо», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью НСН призвала пробивать бреши в антироссийской позиции МОК и федераций.
