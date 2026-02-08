Флаг РФ, протесты и авторское право: С чего начались ОИ-2026

При этом во второй день Игр, 8 февраля, на момент написания материала лидирующую строчку в общем медальном зачете занимает Норвегия. У этой сборной уже пять наград: два «золота», одно «серебро» и две «бронзы».

Итальянская сборная, между тем, спустилась на вторую строчку рейтинга. У нее тоже пять наград, но пока только одно «золото». Сейчас замыкает тройку лидеров ОИ-2026 Япония с тремя медалями.

Российские атлеты, выступающие на зимних Играх в нейтральном статусе, пока не заработали медалей. 7 февраля первые результаты среди россиян показали лыжница Дарья Непряева, конькобежка Ксения Коржова и саночник Павел Репилов. По данным издания «Чемпионат», они заняли 17-е, 12-е и 16-е места в своих дисциплинах соответственно.