Володин: Госдума против изменения нештрафуемого порога превышения скорости

Большинство депутатов Госдумы выступили против идеи снизить нештрафуемый порог превышения скорости автомобиля в десять раз. Об этом в своём канале в «Максе» заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Госдуме заявили, что скорость движения на электросамокатах не должна превышать 7 км/ч

Он отметил, что с позицией депутатов, которые считают неправильным подобное решение, согласились в правительстве РФ.

«В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Давайте этим руководствоваться», - написал Володин.

Спикер также добавил, что недопустимо «привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана».

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов призвал прекратить спекуляции по теме нештрафуемого превышения скорости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинДепутатыГосдумаСкорость

Горячие новости

Все новости

партнеры