Володин: Госдума против изменения нештрафуемого порога превышения скорости
Большинство депутатов Госдумы выступили против идеи снизить нештрафуемый порог превышения скорости автомобиля в десять раз. Об этом в своём канале в «Максе» заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что с позицией депутатов, которые считают неправильным подобное решение, согласились в правительстве РФ.
«В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Давайте этим руководствоваться», - написал Володин.
Спикер также добавил, что недопустимо «привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана».
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов призвал прекратить спекуляции по теме нештрафуемого превышения скорости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
