Россиянам назвали способ ускорить получение налогового вычета
Самый быстрый способ получить налоговый вычет - оформить его через работодателя. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По его словам, существует упрощенный порядок получения вычета. В этом случае налоговая служба сама получает данные от организаций, а гражданину остатётся только подписать предзаполненное заявление. Однако работает такой вариант «только по окончании налогового периода».
Парламентарий указал, что если получать вычет через работодателя, то не потребуется ждать и заполнять декларацию.
«Без ожидания года... Подали заявление на сайте ФНС, и уже через месяц начальник получит уведомление», - сказал Чаплин, добавив, что таким вариантом могут воспользоваться только официально трудоустроенные граждане.
Ранее госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил «Радиоточке НСН», что налоговые вычеты за покупку жилья должны быть увеличены, так как это стимулирует потребителей и выравнивает ситуацию на фоне роста цен и налогов.
Горячие новости
