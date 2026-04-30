«НАШЕ Радио» начнёт вещание в Чите
30 апреля 202614:42
«НАШЕ Радио» выиграло конкурс на право вещания в Чите Забайкальского края. Радиостанция станет доступна для более чем 300 тысяч жителей региональной столицы на частоте 99.6 FM в четвертом квартале 2026 года.
Как сообщили НСН представители «НАШЕго Радио», в конкурсе также участвовали «Ретро ФМ», «Радио Рекорд», «Камеди Радио», «Радио Дача» и другие радиостанции.
В 2026 году «НАШЕ Радио» также выиграло конкурсы на вещание в двух городах Приморского края – в Артёме и Арсеньеве. Как ожидается, в этом году радиостанция зазвучит и во Владивостоке.
