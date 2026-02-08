Роспотребнадзор призвал не употреблять сырые фрукты в странах, где болеют Нипах
В странах, эндемичных по вирусу Нипах (включая Бангладеш, Индию и ряд других государств Юго-Восточной Азии), путешественникам не рекомендуется употреблять сырые неочищенные фрукты и свежевыжатые соки. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАХ.
В ведомстве пояснили, что такие продукты могут быть загрязнены выделениями летучих мышей - основных переносчиков патогена.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал избегать любого контакта с летучими мышами и их помётом, не прикасаться к больным животным (в том числе свиньям), не посещать свинофермы и рынки живых животных в очагах инфекции.
Специалисты также посоветовали тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, а перед поездкой в регионы риска рекомендовали уточнить текущую эпидемиологическую обстановку.
В случае появления симптомов - лихорадки, кашля, головной или мышечной боли, неврологических нарушений - после возвращения из поездки следует немедленно обратиться к врачу и обязательно сообщить о посещённых странах, подытожили в ведомстве.
Ранее первая жертва вируса Нипах была зафиксирована в Бангладеш, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru