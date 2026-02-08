Песков: Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на Алексеева

По его словам, разговор состоялся накануне вечером. Путин отметил оперативную помощь эмиратской стороны в поимке и передаче России подозреваемого в совершении террористического акта против заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ.

Кроме того, лидеры двух стран продолжили обсуждение тем, которые ранее поднимались на переговорах в Москве на прошлой неделе, добавил Песков.

8 февраля ФСБ России сообщила, что непосредственный исполнитель покушения - гражданин РФ Любомир Корба 1960 года рождения - был задержан в Дубае и экстрадирован в Москву при содействии правоохранительных органов ОАЭ. Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве: неизвестный произвёл несколько выстрелов, после чего скрылся. Генерал был госпитализирован, позже стало известно, что он пришёл в сознание. По версии следствия, к организации преступления причастны украинские спецслужбы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».