МОК может изменить сроки проведения Олимпиады из-за теплой погоды
Международный олимпийский комитет может перенести сроки проведения зимних Олимпийских игр на более ранние сроки из-за теплой погоды, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление председателя комиссии МОК Карла Штосса.
Речь идет о переносе Игр на январь. Отмечается, что проведение Паралимпийских игр, которые должны пройти в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-15 марта, является очень поздним сроком, так как погода может растопить снег.
В качестве альтернативы рассматривается схема, при которой основные Игры пройдут в январе, а Паралимпиада — в феврале.
Ранее стало известно, что в Италии не достроили канатную дорогу для зрителей Олимпиады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
