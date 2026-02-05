МОК может изменить сроки проведения Олимпиады из-за теплой погоды

Речь идет о переносе Игр на январь. Отмечается, что проведение Паралимпийских игр, которые должны пройти в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-15 марта, является очень поздним сроком, так как погода может растопить снег.

В качестве альтернативы рассматривается схема, при которой основные Игры пройдут в январе, а Паралимпиада — в феврале.

Ранее стало известно, что в Италии не достроили канатную дорогу для зрителей Олимпиады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

