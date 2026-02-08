Российская горнолыжница Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на ОИ-2026

Плешкова показала время 1:39.69, отстав от победительницы на 3,59 секунды. Гонка прошла на знаменитой трассе Олимпия-делле-Тофане в Кортина-д’Ампеццо 8 февраля.

Золото завоевала американка Бризи Джонсон с результатом 1:36.10 — это первая золотая медаль США на Играх-2026 и первая олимпийская победа Джонсон в карьере. Серебро досталось немке Эмме Айхер (+0,04 секунды), а бронзу взяла итальянка София Годжа (+0,59 секунды), которая радовала местных болельщиков на домашней трассе.

Легендарная американка Линдзи Вонн (олимпийская чемпионка 2010 года в этой дисциплине), стартовавшая под 13-м номером, зацепила рукой и палкой за флажок ворот, потеряла равновесие и упала в верхней части трассы, ударившись головой о снег. 41-летняя спортсменка, которая всего за неделю до Олимпиады порвала крестообразную связку колена на этапе Кубка мира в Кран-Монтане, не смогла подняться самостоятельно. Ей несколько минут оказывали помощь медики прямо на склоне, после чего Вонн эвакуировали вертолётом в больницу.

Ещё одно серьёзное падение произошло с горнолыжницей из Андорры Канде Морено. Во время спуска она неудачно приземлилась после прыжка, подвернув ногу, вылетела в защитную сетку и ударилась головой. Морено также пришлось эвакуировать вертолётом.

Накануне в женском скиатлоне россиянка Дарья Непряева упала на скоростном спуске и финишировала лишь 17-й, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

