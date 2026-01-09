Фетисов отказался смотреть Олимпийские игры 2026 года

Показывать по ТВ Олимпиаду-2026, на которой не будет российских спортсменов, «не совсем правильно». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

По его словам, если у телеканалов будет желание транслировать эти соревнования, «то пусть показывают», однако он смотреть эти игры не намерен.

«Мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего», - заключил он.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
