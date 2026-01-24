МОК не допустил российских атлетов на открытие Олимпиады-2026
Допущенные к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии российские атлеты не будут принимать участие в параде на церемонии открытия. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
В организации объяснили, что спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не будут идти в параде атлетов, но им предоставят возможность присутствовать на самой церемонии как в Милане, так и на горных объектах. Отмечается, что на сегодняшний день олимпийские приглашения получили девять российских спортсменов.
Церемония открытия Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет 6 февраля 2026 года. Соревнования продлятся до 22 февраля. Все российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью НСН заявила о необходимости пробивать бреши в антироссийской позиции МОК и федераций.
