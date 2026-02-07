Непряева назвала очень тяжелой свою первую гонку на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева поделилась с онлайн‑кинотеатром Okko переживаниями о неудачном выступлении в олимпийском скиатлоне.
В субботней гонке спортсменка финишировала семнадцатой. На заключительном круге, где участники бежали классическим стилем, Непряева упала после спуска: по её словам, лыжа застряла в рыхлом снегу.
Непряева охарактеризовала гонку как крайне тяжёлую и откровенно призналась, что осталась крайне разочарована результатом. «Себе, наверное, тройку поставлю за скиатлон», — оценила она своё выступление. При этом лыжница отметила, что старается не строить завышенных ожиданий: её главная задача — выйти на старт и показать всё, на что она способна в данный момент.
Дарье Непряевой 23 года. В её спортивной копилке — титул чемпионки мира среди юниоров, серебро взрослого мирового первенства, два золота чемпионатов России, а также серебряные и бронзовые награды национальных соревнований, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
