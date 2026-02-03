МОК призвал украинцев не устраивать протесты против россиян на Олимпиаде
3 февраля 202605:12
Международный олимпийский комитет призвал спортсменов из Украины не устраивать акции протеста против россиян на Олимпиаде в Италии, сообщает «Общественное».
Украинское издание ссылается на скелетониста Владислава Гераскевича. «Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», - указал спортсмен.
Ранее МОК пригласил еще четырех российских спортсменов на Олимпиаду в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
