МОК призвал украинцев не устраивать протесты против россиян на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет призвал спортсменов из Украины не устраивать акции протеста против россиян на Олимпиаде в Италии, сообщает «Общественное».

Тарасова считает дискриминацией недопуск россиян до церемонии открытия Олимпиады

Украинское издание ссылается на скелетониста Владислава Гераскевича. «Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», - указал спортсмен.

Ранее МОК пригласил еще четырех российских спортсменов на Олимпиаду в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

