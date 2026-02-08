Солнце обновило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области
Наблюдаемая сейчас с Земли активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце. Об этом сообщила лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.
Согласно обновлённому каталогу NOAA, активному центру 4366 засчитали сразу три дополнительные вспышки класса M. В результате общее количество сильных вспышек (уровня M и выше) в этой области достигло 66.
Предыдущий рекорд принадлежал активной области 3664 - за ней числилось 64 таких события. Именно эта область в мае 2024 года вызвала крупнейшую магнитную бурю за последние 20 лет.
В начале года Землю накрыла мощная магнитная буря с яркими полярными сияниями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
