МОК запретил российскую символику на трибунах Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет решил запретить использование российской символики на трибунах во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом со ссылкой на письмо МОК сообщает шведская радиостанция Sveriges Radio.

Мера распространяется на все страны, спортсмены которых допущены к участию в Играх исключительно в нейтральном статусе. В МОК пояснили, что вопрос был поднят после появления российского флага на трибунах во время этапа «Тур де Ски».