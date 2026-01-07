МОК запретил российскую символику на трибунах Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет решил запретить использование российской символики на трибунах во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом со ссылкой на письмо МОК сообщает шведская радиостанция Sveriges Radio.

Мера распространяется на все страны, спортсмены которых допущены к участию в Играх исключительно в нейтральном статусе. В МОК пояснили, что вопрос был поднят после появления российского флага на трибунах во время этапа «Тур де Ски».

МОК: РФ не выступит на Олимпиаде-2026 с флагом

Поводом для обсуждения стал инцидент на гонке с масс-стартом, где российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым. На церемонии награждения в финишной зоне присутствовали болельщики с российским флагом, который, как позднее сообщил спортсмен, он заметил уже после завершения церемонии.

Российские атлеты получили право выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе в ряде дисциплин, включая лыжные гонки, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, санный спорт и ски-альпинизм. При этом численность участников от России ограничена, а условия допуска различаются в зависимости от вида спорта. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияМОК

Горячие новости

Все новости

партнеры