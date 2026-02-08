Российский лыжник Коростелёв финишировал четвёртым в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Коростелёв преодолел 20-километровую (10 км классическим стилем + 10 км свободным) дистанцию за 46 минут 14,6 секунды, отстав от победителя всего на 3,6 секунды. Золото уверенно завоевал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо (46:11,0) - это его первое золото на Олимпиаде-2026. Серебро досталось французу Матису Деложу (+2,0 с), бронзу взял ещё один норвежец Мартин Лёвстрем Нюэнгет (+3,1 с). Коростелёву до пьедестала не хватило всего 1,5 секунды до третьего места.

Для Коростелёва это дебют на Олимпийских играх. Однако впереди у него ещё несколько стартов в Италии - спринт (10 февраля), гонка с раздельным стартом (13 февраля) и марафон на 50 км (21 февраля).

Накануне в женском скиатлоне россиянка Дарья Непряева упала на скоростном спуске и финишировала лишь 17-й, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».