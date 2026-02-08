Российская теннисистка Павлюченкова вылетела в первом круге WTA 1000 в Дохе

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу 22-й ракетки мира. Мертенс, посеянная на турнире под 16-м номером, доминировала на протяжении всего поединка и закрыла матч за 1 час 8 минут.

Во втором круге Элиза Мертенс встретится с победительницей противостояния между Дарьей Касаткиной (представляет Австралию в этом турнире) и японкой Моюкой Утидзимой.

Общий призовой фонд турнира в Дохе превышает 4 миллиона долларов.

Для Павлюченковой это уже четвёртое поражение подряд в сезоне 2026 года. Ранее она проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».