Российская теннисистка Павлюченкова вылетела в первом круге WTA 1000 в Дохе
34-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова (100-е место в мировом рейтинге WTA) потерпела поражение от бельгийки Элизе Мертенс в стартовом матче Qatar TotalEnergies Open 2026 в столице Катара Дохе.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу 22-й ракетки мира. Мертенс, посеянная на турнире под 16-м номером, доминировала на протяжении всего поединка и закрыла матч за 1 час 8 минут.
Во втором круге Элиза Мертенс встретится с победительницей противостояния между Дарьей Касаткиной (представляет Австралию в этом турнире) и японкой Моюкой Утидзимой.
Общий призовой фонд турнира в Дохе превышает 4 миллиона долларов.
Для Павлюченковой это уже четвёртое поражение подряд в сезоне 2026 года. Ранее она проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru