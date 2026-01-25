Тарасова считает дискриминацией недопуск россиян до церемонии открытия Олимпиады

Недопуск спортсменов России, выступающих под нейтральным флагом, до церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане, является дискриминацией, сообщила порталу Metaratings.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

МОК запретил российскую символику на трибунах Олимпиады-2026

«Если мы там участвуем, почему допущенные спортсмены не должны быть на церемонии?» — задалась вопросом спортсменка. Она считает, что такое решение необходимо обжаловать.

Ранее МОК заявил, что допущенные к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии российские атлеты не будут принимать участие в параде на церемонии открытия. На сегодняшний день олимпийские приглашения получили девять российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
