Фигуристы и «умалишенные»: Чего ждать россиянам от Олимпиады-2026 в Италии
Фигуристке Аделии Петросян для победы на Играх понадобится тройной аксель, Петру Гуменнику – фиаско американца Малинина, а Вячеслав Фетисов призвал к «игнору» хоккейного турнира.
В Италии 6 февраля открываются XXV Зимние Олимпийские игры, фаворитами которых называют норвежцев, а Россию представят 13 спортсменов, лишенных гимна и флага.
По мнению экспертов, шансы взять медали у россиян невелики, при этом главные надежды на фигуристов – 18-летнюю Аделию Петросян и 23-летнего Петра Гуменника.
СНУП, «МИЛАН» И ЭХО ПАРИЖА
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и альпийском курорте Кортина-д’Ампеццо, Италия принимает Игры уже в четвертый раз, при этом нынешнюю Олимпиаду СМИ называют одной из самых дешевых в новейшей истории, она обойдется организаторам примерно в 3,5 млрд евро.
Соревнования начнутся уже сегодня, а церемония открытия состоится 6 февраля вечером на стадионе «Сан-Сиро», прекрасно знакомом российским футбольным болельщикам. Это домашняя арена легендарных «Милана» и «Интера», при этом главными звездами олимпийского шоу будут американская певица Мэрайя Кэри и итальянский тенор Андреа Бочелли.
В числе участников эстафеты Олимпийского огня, добравшегося в Милан из Греции транзитом через Венецию и вулкан Этна, оказались, в частности, футболисты Златан Ибрагимович и Фабио Каннаваро, а также главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри. При этом в сети уже появились свежие кадры прохода с факелом рэпера Снуп Догга, которого назначили «почетным тренером» сборной США.
Снуп Догг, известный своим «расслабленным флоу», уже нес олимпийский огонь на летней Олипмипаде-2024 в Париже. Те Игры запомнились громкими скандалами с качеством воды в Сене, от которой рвало спортсменов, и женским боксерским турниром, победительницу которого Иман Хелиф из Алжира обвиняли в том, что она мужчина.
По аналогии с Парижем глава МИД Италии Антонио Таяни уже успел заявить о предотвращении серии кибератак, якобы совершенных из России.
РОССИЯ БЕЗ ЗЛОТА? АКСЕЛЬ И «УМАЛИШЕННЫЕ»
Что касается спортивной составляющей, антирекорд Игр-2024, где выступили 15 российских спортсменов, пал: в Италии их будет всего 13. По мнению экспертов, ожидать от этой команды большого количества медалей не стоит. Золото могут взять фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Для этого Гуменнику надо каким-то чудом обойти главного претендента на титул, американца Илью Малинина, недавно в четвертый раз подряд выигравшего чемпионат США. Ну а Петросян, чтобы подняться на пьедестал, понадобится «тройной аксель», считает ее тренер Этери Тутберидзе.
Шансы на медали есть и у ски-альпиниста Никиты Филиппова, дважды бравшего третье место на предолимпийских этапах Кубка мира. Кроме них в состав команды «индивидуальных нейтральных атлетов» (AIN), которые будут выступать без российской символики, флага и гимна, вошли лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также Иван Посашков и Алена Крылов (оба шорт-трек), Ксения Коржова и Анастасия Семенова (обе конькобежный спорт), имена которых вряд ли известны широкой публике.
Известный российский комментатор, «голос биатлона» Дмитрий Губерниев заявил НСН перед началом Олимпиады, что не стоит кричать о том, что «мы всех победим».
«Когда в Италию на зимнюю Олимпиаду поехало 13 человек, никто не может требовать от них золотой медали. Это маленькая команда, спортсмены которой едут на Игры с целью попытаться показать свой максимальный результат. Среди них – молодежь, а также те, у кого есть шанс на «золото» или медаль. Лыжники и фигуристы будут бороться за награды, но рассказывать о том, как мы всех победим и выиграем «золото», может только умалишенный. Наша задача - продолжать поступательную работу по возвращению, чтобы у нас была полноценная команда с флагом и гимном. Вот тогда мы вернемся и всех победим», - пояснил Губерниев.
Со своей стороны, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов назвал «предательством» внимание к турниру, в «котором нас нет».
«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам», — заявил Фетисов изданию «Чемпионат».
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Главными претендентами на победу в медальном зачете будут сборные Норвегии, Германии и США. Право на показ Игр получил онлайн-кинотеатр Okko, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России призвали узаконить овербукинг авиабилетов
- Фигуристы и «умалишенные»: Чего ждать россиянам от Олимпиады-2026 в Италии
- Стоимость биткоина упала ниже $70 тысяч
- В США заявили о возобновлении диалога с военными РФ на высоком уровне
- Россиянам рассказали, для чего обновили классификатор профессий
- Путин открыл Год единства народов России
- Путин наградил лауреатов президентских премий для молодых учёных
- Мир на грани: Что ждет Россию и США после отказа от ДСНВ
- СМИ назвали причину, по которой США не продлевают ДСНВ
- Господдержку иностранных студентов объяснили продолжением дела Петра I
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru