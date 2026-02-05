СНУП, «МИЛАН» И ЭХО ПАРИЖА

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и альпийском курорте Кортина-д’Ампеццо, Италия принимает Игры уже в четвертый раз, при этом нынешнюю Олимпиаду СМИ называют одной из самых дешевых в новейшей истории, она обойдется организаторам примерно в 3,5 млрд евро.

Соревнования начнутся уже сегодня, а церемония открытия состоится 6 февраля вечером на стадионе «Сан-Сиро», прекрасно знакомом российским футбольным болельщикам. Это домашняя арена легендарных «Милана» и «Интера», при этом главными звездами олимпийского шоу будут американская певица Мэрайя Кэри и итальянский тенор Андреа Бочелли.

В числе участников эстафеты Олимпийского огня, добравшегося в Милан из Греции транзитом через Венецию и вулкан Этна, оказались, в частности, футболисты Златан Ибрагимович и Фабио Каннаваро, а также главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри. При этом в сети уже появились свежие кадры прохода с факелом рэпера Снуп Догга, которого назначили «почетным тренером» сборной США.

Снуп Догг, известный своим «расслабленным флоу», уже нес олимпийский огонь на летней Олипмипаде-2024 в Париже. Те Игры запомнились громкими скандалами с качеством воды в Сене, от которой рвало спортсменов, и женским боксерским турниром, победительницу которого Иман Хелиф из Алжира обвиняли в том, что она мужчина.

По аналогии с Парижем глава МИД Италии Антонио Таяни уже успел заявить о предотвращении серии кибератак, якобы совершенных из России.