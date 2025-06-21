«Лед тронулся»? Часть российских спортсменов допустили к международным турнирам

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, речь идет о соревнованиях по 31 виду спорта. 

Разговоры о разрешении допуска российских спортсменов к международным соревнованиям идут давно. Некоторых атлетов уже допустили к состязаниям по ряду видов спорта. Между тем, часть политиков и спортсменов в РФ считают, что пока рано говорить о снятии изоляции. При этом некоторые федерации продолжают закрывать путь россиянам в большой спорт.

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«ЛЕД ТРОНУЛСЯ»?

Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил, что российские спортсмены получили допуск к международным турнирам по 31 виду спорта. Однако, он не уточнил, о каких именно видах идет речь.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется», - заявил политик в беседе с РИА Новости.

Чернышенко уточнил, что в настоящий момент ведется большая работа со стороны Минспорта. По его словам, важным моментом станет вступление в должность новой главы Международного Олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Политик добавил, что от нее будет зависеть поведение международных федераций, принимающих решение относительно российских спортсменов.

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При этом участие россиян в международных соревнованиях по некоторым видам спорта действительно уже подтвердили. Так, например, в Федерации гимнастики России объявили о возвращении российских гимнастов на международные турниры.

Известно, что россияне смогут выступить на этапах Кубка мира-2025 по прыжкам на батуте в Португалии, Германии, Болгарии, Франции. Они пройдут с июня по октябрь. Также российские гимнасты планируют выступить на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде и в первенстве мира.

К тому же в спортивной гимнастике направили заявку для участия российских спортсменов в Кубке претендентов-2025 в Париже (13–14 сентября), также россияне вошли в состав судей ряда международных турниров.

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До этого сообщалось, что представители МОК обсуждают с федерациями по зимним видам спорта участие спортсменов России и Белоруссии в Олимпиаде-2026. Было решено допустить россиян и белорусов к соревнованиям по ски-альпинизму. Также планировалось допустить спортсменов к турнирам по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ?

Однако депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что, несмотря на допуск отдельных российских гимнастов к соревнованиям, говорить о снятии международной изоляции российских спортсменов рано. По ее словам, лидеры по-прежнему остаются за бортом, и налицо недобросовестная конкуренция.

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«Дело в том, что в некоторых дисциплинах, в частности, в гимнастике, нет слишком русофобски настроенных людей, и, видимо, не такое сильное влияние Украины, тем более, что допустили не всех — лидерам в допуске отказали без объяснения причин, как это уже было, например, с конькобежцами и фигуристами, чтобы российских атлетов было меньше на пьедестале. Получается недобросовестная конкуренция. Поэтому об окончании международной изоляции российских спортсменов говорить пока рано, никакого потепления я не вижу. Частичный допуск гимнастов — это результат переговоров. Кроме того, Международной федерации гимнастики было важно договориться с другими странами, которые могут попросту не выдать визу допущенным до соревнований спортсменам. Ситуация изменится, когда будет подписан мирный договор между Россией и Украиной. Тогда спортивные федерации поймут, что российских спортсменов можно безопасно допускать до соревнований, им ничего за это не будет», - отметила Журова в беседе с НСН.

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Между тем, 18 июня в Международной федерации санного спорта (FIL), в первой среди структур, отвечающих за зимние виды, отказались допустить россиян к участию в Олимпиаде-2026. Она пройдет в феврале будущего года в Италии. То есть отечественные спортсмены не смогут принять участие в Играх даже в нейтральном статусе.

Решение о продлении действующего отстранения от международных соревнований было принято на съезде руководящего органа по этому виду спорта в финском Тампере. В FIL 24 делегата оказались против присутствия российских атлетов на Олимпиаде-2026 и лишь восемь — за. По сути в организации проигнорировали призывы МОК.

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Российских и белорусский спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. В частности, например, отечественных футболистов лишили возможности отобраться на Чемпионат мира в Катаре в 2022 году и на предстоящий в 2026-м. Российских и белорусских атлетов также не допустили участвовать в Олимпиаде в Париже в 2024 году. Некоторые из них выступили под нейтральным флагом.

Ранее в пресс-службе Минспорта РФ сообщили, что российские спортсмены примут участие в Универсиаде в ФРГ в нейтральном статусе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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