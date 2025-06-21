«Лед тронулся»? Часть российских спортсменов допустили к международным турнирам

«ЛЕД ТРОНУЛСЯ»?

Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил, что российские спортсмены получили допуск к международным турнирам по 31 виду спорта. Однако, он не уточнил, о каких именно видах идет речь.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется», - заявил политик в беседе с РИА Новости.

Чернышенко уточнил, что в настоящий момент ведется большая работа со стороны Минспорта. По его словам, важным моментом станет вступление в должность новой главы Международного Олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Политик добавил, что от нее будет зависеть поведение международных федераций, принимающих решение относительно российских спортсменов.