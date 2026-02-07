Гуменник может сменить программу из-за проблем с авторскими правами

О запрете команда спортсмена узнала всего за один‑два дня до вылета в Милан.

Сейчас спортсмен и его окружение обдумывают дальнейшие действия: они могут попытаться в экстренном порядке урегулировать вопросы с правами, хотя это маловероятно из‑за нехватки времени, либо заменить музыкальную композицию — в качестве одной из альтернатив рассматривается музыка из фильма «Дюна».

Ранее спортсменов из Израиля и США освистали на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

