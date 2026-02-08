В Госдуме предлагают сделать все операции с недвижимостью безналичными

По словам депутата, инициатива связана с резонансным случаем певицы Ларисы Долиной и направлена на то, чтобы все сделки с недвижимым имуществом осуществлялись без использования наличных денег.

Аксаков уточнил, что текст законопроекта уже подготовлен. В ближайшее время документ планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента. В случае принятия закона новые правила вступят в силу со второй половины 2026 года.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил НСН, длинный период охлаждения и участие нотариуса защитят от «схемы Долиной» при покупке квартиры на вторичном рынке.