На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за выявления норовируса
Хоккеисток сборной Швейцарии изолировали после выявления у одной из спортсменок случая заражения норовирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы швейцарской Федерации хоккея.
«В женской сборной... выявлен положительный случай заражения норовирусом. Результат теста спортсменки был получен только после победы над командой Чехии и незадолго до церемонии открытия (зимних Олимпийских игр в Италии. - НСН)», - указано в сообщении.
Заболевшая находилась в отдельной комнате и с момента появления симптомов была изолирована от команды. У хоккеистки уже нет проявлений болезни. В качестве меры предосторожности всю сборную команду изолировали, у других швейцарских спортсменок симптомов не выявлено.
Накануне сборная Швейцарии обыграла команду Чехии со счетом 4:3 в стартовом матче на групповом этапе Олимпиады. Швейцаркам предстоит сыграть с командой Канады, встреча запланирована на 7 февраля.
