Когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования

ФУТБОЛИСТЫ К КОНЦУ 2025-ГО?

Накануне президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков указал на возможное возвращение российских футбольных команд на международные соревнования в ближайшее время. По его словам, различные источники позволяют предположить, что это может произойти уже к концу 2025 года.

«Недавно я говорил о возвращении к турнирам, это различная информация и интуиция. Откуда информация? Разные источники. Высока вероятность, что Россию вернут до конца 2025 года», - заявил Дюков журналистам.