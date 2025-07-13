Когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования
Например, президент РФС Александр Дюков заявил, что российские футбольные команды могут вернуться на международные турниры к концу 2025 года.
Разговоры о возможном возвращении российских футболистов на международные соревнования после их отстранения на фоне СВО идут давно. Бытует мнение, что это может произойти в текущем году. При этом часть российских спортсменов уже допустили к участию в международных турнирах.
ФУТБОЛИСТЫ К КОНЦУ 2025-ГО?
Накануне президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков указал на возможное возвращение российских футбольных команд на международные соревнования в ближайшее время. По его словам, различные источники позволяют предположить, что это может произойти уже к концу 2025 года.
«Недавно я говорил о возвращении к турнирам, это различная информация и интуиция. Откуда информация? Разные источники. Высока вероятность, что Россию вернут до конца 2025 года», - заявил Дюков журналистам.
До этого советник руководства Союза европейских футбольных ассоциаций по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг Сергей Прядкин тоже предположил, что возвращения российских клубов и сборных на международную арену стоит ожидать в ближайшее время.
«Руководство РФС делает все для того, чтобы российские клубы и сборные вернулись на международную арену. УЕФА поддерживает позицию, чтобы все вернулись. Самый важный вопрос — когда нас вернут, эта работа идет с момента, как только ввели против нас санкции. Думаю, что в ближайшее время можно будет ожидать возвращения на международную арену», - сказал он в ходе конференции РФС в конце июня.
Однако бывший президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко наоборот считает, что говорить о возвращении российских команд на международные турниры пока преждевременно.
«Предпосылки и реальный факт возвращения, это большая разница. Думаю, что ничего не будет. Не вижу перспектив и возвращения сборной России на международные турниры даже в нейтральном статусе. Конфликтуют многие страны, а таким притеснениям подвержены мы одни. Трудно мне представить сейчас в Европе нейтральное поле, особенно на котором не постараются собраться воинствующие "бабуины" и максимально испортить наше выступление. Пока не уляжется вся эта агрессивная по отношению к России позиция европейцев, вряд ли что-то может измениться», - отметил он в беседе с НСН.
КОГО ДОПУСТИЛИ?
Между тем, некоторых российских атлетов, представляющих другие виды спорта, уже допустили к участию в международных состязаниях. Так, в июне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что российские спортсмены получили допуск к международным турнирам по 31 виду спорта. Однако, он не уточнил, о каких именно видах идет речь.
До этого в Федерации гимнастики России объявили о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Сообщалось, что теперь россияне смогут выступить на этапах Кубка мира-2025 по прыжкам на батуте в Германии, Болгарии, Португалии и Франции. Кроме того, российские гимнасты планируют выступить на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде и в первенстве мира.
К тому же в спортивной гимнастике направили заявку для участия российских спортсменов в Кубке претендентов-2025 в Париже, также россияне вошли в состав судей ряда международных турниров.
Более того в Международном олимпийском комитете (МОК) обсуждали возможное участие атлетов из России и Белоруссии в зимней Олимпиаде-2026. Так, было решено допустить россиян и белорусов к соревнованиям по ски-альпинизму. Также планировалось допустить спортсменов к турнирам по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.
Однако депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с НСН подчеркнула, что говорить о снятии международной изоляции российских спортсменов рано.
«В некоторых дисциплинах, в частности, в гимнастике, нет слишком русофобски настроенных людей, и, видимо, не такое сильное влияние Украины, тем более, что допустили не всех — лидерам в допуске отказали без объяснения причин, как это уже было, например, с конькобежцами и фигуристами, чтобы российских атлетов было меньше на пьедестале. Получается недобросовестная конкуренция. Поэтому об окончании международной изоляции российских спортсменов говорить пока рано, никакого потепления я не вижу. Частичный допуск гимнастов — это результат переговоров. Ситуация изменится, когда будет подписан мирный договор между Россией и Украиной. Тогда спортивные федерации поймут, что российских спортсменов можно безопасно допускать до соревнований, им ничего за это не будет», - заявила она.
Атлетов из России и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях в 2022 году после начала СВО. В связи с этим, например, российские футболисты не смогли принять участие в отборах на Чемпионаты мира в 2022 году и на предстоящий в 2026-м. Российских и белорусских спортсменов также не допустили участвовать в Олимпиаде в Париже в 2024 году. Некоторые из них выступили под нейтральным флагом.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин предположил, что российская команда сможет принять участие в предстоящем Чемпионате мира-2026, если ее пригласит лично президент США Дональд Трамп, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в ИК-5
- Когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования
- СМИ: Пролетевший над Киевом Ан-124 будет проходить испытания в Германии
- Грозы и ветер оставили регионы Центральной России без света и дорог
- СМИ: В деле о покушении на Собчак появились несовершеннолетние фигуранты
- Исследование: Россиянки перестали любить айтишников
- Трамп пошутил, что его не предупреждали об опасности президентства
- Мошенники стали вынуждать своих жертв самим звонить аферистам
- СМИ: Трамп изменился после покушения в 2024 году
- Гладков: Из-за атак беспилотников в Белгороде поменяли систему оповещения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru