Майданов: Уход западных лейблов стимулировал развитие российской музыкальной индустрии
Уход западных лейблов с российского рынка послужил мощным импульсом для создания независимой музыкальной экосистемы. Об этом ТАСС заявил заслуженный артист РФ и депутат Госдумы Денис Майданов.
По его словам, любой вакуум неизбежно заполняется, и сейчас в России активно формируется полноценная индустрия благодаря новым отечественным лейблам разного масштаба.
Майданов отметил особенно заметный рост новых жанров и направлений, популярных среди молодёжи. Он подчеркнул, что целыми пластами появляется свежая музыка: набирают популярность фолк, танцевальный фолк и фолк-рок. Традиционные русские мелодии и культурный код обретают современное звучание и находят отклик у молодой аудитории.
Депутат также рассказал о развитии цифровой инфраструктуры. Так, после ухода зарубежных платформ в стране активно растут собственные сервисы - «VK Музыка», «Яндекс Музыка», «Звук», «МТС Музыка». Над всем этим работает Национальный цифровой агрегатор (НЦА), через который осуществляется публикация музыкальных произведений.
Майданов подчеркнул, что главная задача индустрии сегодня - не ограничивать молодых музыкантов, а создавать для них благоприятные условия и оказывать поддержку. По его мнению, молодёжь сама способна предложить слушателям нечто новое, и её главное - вовремя поддержать.
Ранее лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик заявил НСН, что джазовые лейблы в России создаются не для заработка.
