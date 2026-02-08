Майданов: Уход западных лейблов стимулировал развитие российской музыкальной индустрии

По его словам, любой вакуум неизбежно заполняется, и сейчас в России активно формируется полноценная индустрия благодаря новым отечественным лейблам разного масштаба.

Майданов отметил особенно заметный рост новых жанров и направлений, популярных среди молодёжи. Он подчеркнул, что целыми пластами появляется свежая музыка: набирают популярность фолк, танцевальный фолк и фолк-рок. Традиционные русские мелодии и культурный код обретают современное звучание и находят отклик у молодой аудитории.

Депутат также рассказал о развитии цифровой инфраструктуры. Так, после ухода зарубежных платформ в стране активно растут собственные сервисы - «VK Музыка», «Яндекс Музыка», «Звук», «МТС Музыка». Над всем этим работает Национальный цифровой агрегатор (НЦА), через который осуществляется публикация музыкальных произведений.

Майданов подчеркнул, что главная задача индустрии сегодня - не ограничивать молодых музыкантов, а создавать для них благоприятные условия и оказывать поддержку. По его мнению, молодёжь сама способна предложить слушателям нечто новое, и её главное - вовремя поддержать.

Ранее лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик заявил НСН, что джазовые лейблы в России создаются не для заработка.

