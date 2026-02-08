СМИ: Как минимум 12 пенсионеров госпитализировали из пансионата в Новой Москве

Как минимум 12 пенсионеров госпитализировали из пансионата в деревне Пенино Троицкого района (Новая Москва). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Число отравившихся пенсионеров в частном пансионате в Подмосковье увеличилось до 35

По информации Mash, родственникам госпитализированных сообщают, что у их близких диагностировано обычное ОРВИ. В медучреждения увозят не только тех, у кого уже проявились симптомы, но и всех, кто мог контактировать с заболевшими, - для профилактики и наблюдения.

Источник инфекции, предположительно, двое постояльцев, недавно вернувшихся после посещения родственников и занёсших вирус.

Ранее три человека скончались и 35 пострадали в частном пансионате в Подмосковном Видном в результате массового отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПроисшествиеПенсионерыНовая МоскваМоскваРоссия

