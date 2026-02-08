СМИ: Как минимум 12 пенсионеров госпитализировали из пансионата в Новой Москве
Как минимум 12 пенсионеров госпитализировали из пансионата в деревне Пенино Троицкого района (Новая Москва). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, родственникам госпитализированных сообщают, что у их близких диагностировано обычное ОРВИ. В медучреждения увозят не только тех, у кого уже проявились симптомы, но и всех, кто мог контактировать с заболевшими, - для профилактики и наблюдения.
Источник инфекции, предположительно, двое постояльцев, недавно вернувшихся после посещения родственников и занёсших вирус.
Ранее три человека скончались и 35 пострадали в частном пансионате в Подмосковном Видном в результате массового отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
