СМИ: Как минимум 12 пенсионеров госпитализировали из пансионата в Новой Москве

По информации Mash, родственникам госпитализированных сообщают, что у их близких диагностировано обычное ОРВИ. В медучреждения увозят не только тех, у кого уже проявились симптомы, но и всех, кто мог контактировать с заболевшими, - для профилактики и наблюдения.

Источник инфекции, предположительно, двое постояльцев, недавно вернувшихся после посещения родственников и занёсших вирус.

Ранее три человека скончались и 35 пострадали в частном пансионате в Подмосковном Видном в результате массового отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

