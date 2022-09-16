«Всем строиться!»: Регионы отреагировали на призыв Кадырова к «самомобилизации»
Многие российские депутаты и главы регионов выступают за проведение военной мобилизации, однако пока что хотят сделать ее не всеобщей.
Губернаторы Крыма и Курской области Сергей Аксенов и Роман Старовойт поддержали призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации» в российских регионах.
По словам Старовойта, сегодня каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать войскам России. Он отметил, что уже ведется набор добровольцев в мобилизационный резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий.
«Новобранцы будут проходить соответствующее обучение и также получат необходимое снаряжение», — написал он в своем Telegram-канале и подчеркнул, что Курская область отправила больше 800 добровольцев в подразделения, которые участвуют в спецоперации.
Со своей стороны, Сергей Аксенов отметил, что регионы обязаны прилагать все усилия, чтобы как можно быстрее «восстановить мир». Он также сообщил, что Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.
«Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные. Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести вклад в общее дело», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Так, 15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что каждый руководитель российского региона должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации на Украине, объявив самомобилизацию. По его словам, это минимум, который могут предоставить субъекты, но в масштабах страны — это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек.
«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация. Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Помощь должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам», — пояснил он на своей странице в Telegram и подчеркнул, что в России достаточно «искренних патриотов», готовых пополнить ряды добровольцев.
На фоне призывов к «самомобилизации» директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что задача Кадырова – спровоцировать реакцию и посмотреть, какие регионы дадут людей, а какие нет. По его словам, это очень хорошая «лакмусовая бумажка», чтобы посмотреть, хочет ли общество воевать.
«Кадыров это говорит не потому, что он может заставить сделать так. У нас Москва эталонный регион, а не Чечня. Если бы стояла задача: «все стройтесь за мной», то сказал бы об этом не он, а Собянин (Сергей, мэр Москвы, - прим. НСН). Здесь другая задача – спровоцировать реакцию и посмотреть, кто из глав регионов даст людей, а кто нет. Призыв Кадырова – это призыв главы одного из регионов, пусть важного, значительного, связанного личными отношениями с первым лицом, но он не является обязательным для других глав регионов. Это очень хорошая лакмусовая бумажка, чтобы посмотреть, хочет ли общество в этих регионах воевать», - сказал Журавлев.
Между тем депутаты Госдумы осторожно относятся к заявлениям о проведении мобилизации в масштабах страны. Сначала лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что спецоперация на Украине в последние два месяца превратилась в «войну», которую России объявили «американцы, объединенная Европа и натовцы», и призвал к мобилизации всех сил и ресурсов. Однако позднее пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко заявил, что Зюганов говорил о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России, а не о военной мобилизации населения.
«Некие группы занимаются откровенными провокациями, как те, кто распространил данную новость, скажу больше, таких вообще казнить надо», — сказал Ющенко изданию News. ru.
При этом в парламенте страны мнения насчет насущного вопроса разделились. Так, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что сейчас нет необходимости проведения мобилизации и введения военного положения. С похожим заявлением выступил и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, призвав не опасаться подобных «вбросов». В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай предлагал провести мобилизацию еще в августе. В беседе с «Радиоточкой НСН» от также выступил за изменение статуса спецоперации.
«Очевидно, что пора предпринимать ряд организационных и политических мер, которые изменили бы характер специальной военной операции. Первое – ввести военное положение, не во всей России, а в ее части, потому что мы видим, что реальные боевые действия затрагивают приграничные регионы – Брянскую, Белгородскую, Курскую области, Крым. Второе – мы ведем спецоперацию, а противник – бескомпромиссную войну на уничтожение, соответственно деликатный характер СВО мог бы быть изменен», - говорил депутат.
Как показывают опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на сегодняшний день большинство россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в комментарии РИА Новости сообщал, что в конце февраля ее поддерживали 65%, к середине марта – уже 75% (15-17% - против). С тех пор цифры радикально не менялись, добавил социолог. При этом об уровне поддержки мобилизации Федоров не сказал.
Тем временем многие специалисты уверены, что если Россия изменит статус спецоперации на «войну», то сможет быстрее достичь своих целей. Как заявил посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев, при таком развитии событий Киеву «очень быстро придет конец».
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