«Всем строиться!»: Регионы отреагировали на призыв Кадырова к «самомобилизации»

По словам Старовойта, сегодня каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать войскам России. Он отметил, что уже ведется набор добровольцев в мобилизационный резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий.

«Новобранцы будут проходить соответствующее обучение и также получат необходимое снаряжение», — написал он в своем Telegram-канале и подчеркнул, что Курская область отправила больше 800 добровольцев в подразделения, которые участвуют в спецоперации.

Со своей стороны, Сергей Аксенов отметил, что регионы обязаны прилагать все усилия, чтобы как можно быстрее «восстановить мир». Он также сообщил, что Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.

«Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные. Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести вклад в общее дело», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.