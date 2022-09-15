Кадыров призвал глав регионов подготовить по тысяче добровольцев для СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что в России «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев».
По его мнению, регионы должны поддерживать государство «не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями».
Он призвал глав субъектов «не отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», а объявить «самомобилизацию» и «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».
«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество... Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия! И всё это, заметьте, без объявления мобилизации», - написал глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что российские войска в ходе проведения СВО никуда не отступают, а подобные сообщения являются вбросами и западными провокациями, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Путин назвал западные страны «хозяевами своего слова»
- Новак: Путин и премьер Пакистана Шариф обсудили сотрудничество в сфере энергетики
- Европарламент поддержал выделение Украине пяти миллиардов евро
- Раскрыта опасность позы «нога на ногу»
- Кадыров призвал глав регионов подготовить по тысяче добровольцев для СВО
- Суд на Украине продлил арест Медведчука
- В ДНР заявили о взятии Майорска союзными силами
- ФТС сообщила о ввозе более 1,3 млн тонн товаров в рамках параллельного импорта
- Лавров выступит на Генассамблее ООН и проведет десятки встреч
- Путин: Российская делегация посетит Иран на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru