Кадыров призвал глав регионов подготовить по тысяче добровольцев для СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что в России «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев».

Кадыров выступил за введение в России военного положения

По его мнению, регионы должны поддерживать государство «не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями».

Он призвал глав субъектов «не отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», а объявить «самомобилизацию» и «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество... Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия! И всё это, заметьте, без объявления мобилизации», - написал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что российские войска в ходе проведения СВО никуда не отступают, а подобные сообщения являются вбросами и западными провокациями, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:РегионыУкраинаДобровольцыСпецоперацияРамзан Кадыров
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