Кадыров оценил перспективы всеобщей мобилизации в России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» высказался о возможности всеобщей мобилизации в России в контексте специальной военной операции на Украине.

В Госдуме заявили об отсутствии оснований для всеобщей мобилизации

Политик отметил, что многие задают вопросы о том, действительно ли будет мобилизация.

«А я отвечаю: никто не должен объявлять мобилизацию.Мы все должны мобилизироваться, объединиться и встать вокруг нашего президента. И обеспечить безопасность нашего государства», — подчеркнул Кадыров, добавив, что в этом заключается патриотизм.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:МобилизацияРамзан Кадыров
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