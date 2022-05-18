Кадыров оценил перспективы всеобщей мобилизации в России
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» высказался о возможности всеобщей мобилизации в России в контексте специальной военной операции на Украине.
Политик отметил, что многие задают вопросы о том, действительно ли будет мобилизация.
«А я отвечаю: никто не должен объявлять мобилизацию.Мы все должны мобилизироваться, объединиться и встать вокруг нашего президента. И обеспечить безопасность нашего государства», — подчеркнул Кадыров, добавив, что в этом заключается патриотизм.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Кадыров оценил перспективы всеобщей мобилизации в России
- Кадыров: Мариуполь восстановят по примеру Чечни
- Вице-премьер Борисов: Россия не может первой применить ядерное оружие
- В Кемерове задержали повредившего опоры ЛЭП сторонника украинских националистов
- Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
- Лукашенко подписал закон о применении смертной казни за попытку совершения актов терроризма
- Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные аэропорты до 25 мая
- В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции
- В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru