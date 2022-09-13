Кремль пока исключил мобилизацию в России
Власти Российской Федерации на данный момент не собираются объявлять всеобщую мобилизацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас об этом не идёт речь.
Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, не рассматривается вариант полной или частичной мобилизации в стране в связи со спецоперацией на Украине.
Накануне член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил о необходимости мобилизация в России для успешного завершения СВО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Противоположную точку зрения озвучил председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов. Он также исключил ведение военного положения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru