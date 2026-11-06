Рубио опроверг сообщения о возможной отставке для подготовки к участию в выборах
Госсекретарь США Марко Рубио заявил The New York, что утверждения СМИ о его возможной отставке с целью подготовки к участию в следующих выборах президента не являются правдой.
По его словам, план всегда заключался в том, чтобы работать на президента Дональда Трампа до окончания срока полномочий главы государства. «Кроме того, я всегда смеюсь, когда кто-то говорит, что я покину свою должность», указал дипломат, отметив, что не знает, откуда у СМИ взялись сведения о якобы имеющихся у него планах уйти в отставку.
Ранее стало известно, что Рубио может покинуть должность, чтобы участвовать в президентской гонке 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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