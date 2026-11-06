СМИ: Отказ от фото с Лавровым на встрече G20 выставил политиков Европы школьниками

Отказ политиков Ервопы от совместного фотографирования с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 выставил их в глупом свете, сообщает Responsible Statecraft.

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Издание пишет, что сегодня «дипломатия Великобритании и Европы все больше напоминает перебранку десятилетних школьников во дворе». Такие выходки говорят об упорном отказе Лондона и Брюсселя от переговоров и дипломатии, даже несмотря на то, что они не могут нарастить армию, а их граждане не желают воевать.

Ранее Лавров заявил, что Россия не планирует войну с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ЕвросоюзМИД РФСергей Лавров

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