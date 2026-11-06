Издание пишет, что сегодня «дипломатия Великобритании и Европы все больше напоминает перебранку десятилетних школьников во дворе». Такие выходки говорят об упорном отказе Лондона и Брюсселя от переговоров и дипломатии, даже несмотря на то, что они не могут нарастить армию, а их граждане не желают воевать.

Ранее Лавров заявил, что Россия не планирует войну с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

