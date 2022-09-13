В КПРФ призвали «казнить» исказивших слова Зюганова о мобилизации
Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко считает необходимым «казнить» тех, кто «исказил» призыв лидера партии Геннадия Зюганова к «всеобщей мобилизации» на фоне военной спецоперации России на Украине. Как заявил официальный представитель партии, лидер коммунистов имел в виду необходимость мобилизации экономики, политической системы и ресурсов, а вовсе не призывал к всеобщей мобилизации населения.
«Некие группы занимаются откровенными провокациями, как те, кто распространил данную новость, скажу больше, таких вообще казнить надо», — заметил Ющенко в комментарии изданию NEWS.ru.
По словам представителя КПРФ, страны Североатлантического альянса «объявили России войну на уничтожение». В этих условиях другого выбора, кроме как побеждать, у РФ нет, подчеркнул Александр Ющенко.
Выступая во вторник на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы, Геннадий Зюганов призвал к «полной мобилизации сил и ресурсов России для победы в спецоперации на Украине», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лидер КПРФ также озвучил свою оценку событий на Украине. Он призвал прекратить называть спецоперацией «войну», которую России, по его мнению, «объявило НАТО и американцы».
«Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил - вы можете прекратить. Войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется, вам придется идти до конца. У нее есть два исхода — или победа, или поражение», - заявил буквально Зюганов.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что власти РФ пока не собираются объявлять всеобщую мобилизацию.
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