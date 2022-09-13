В КПРФ призвали «казнить» исказивших слова Зюганова о мобилизации

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко считает необходимым «казнить» тех, кто «исказил» призыв лидера партии Геннадия Зюганова к «всеобщей мобилизации» на фоне военной спецоперации России на Украине. Как заявил официальный представитель партии, лидер коммунистов имел в виду необходимость мобилизации экономики, политической системы и ресурсов, а вовсе не призывал к всеобщей мобилизации населения.

«Некие группы занимаются откровенными провокациями, как те, кто распространил данную новость, скажу больше, таких вообще казнить надо», — заметил Ющенко в комментарии изданию NEWS.ru.

По словам представителя КПРФ, страны Североатлантического альянса «объявили России войну на уничтожение». В этих условиях другого выбора, кроме как побеждать, у РФ нет, подчеркнул Александр Ющенко.