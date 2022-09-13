В КПРФ призвали «казнить» исказивших слова Зюганова о мобилизации

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко считает необходимым «казнить» тех, кто «исказил» призыв лидера партии Геннадия Зюганова к «всеобщей мобилизации» на фоне военной спецоперации России на Украине. Как заявил официальный представитель партии, лидер коммунистов имел в виду необходимость мобилизации экономики, политической системы и ресурсов, а вовсе не призывал к всеобщей мобилизации населения.

«Некие группы занимаются откровенными провокациями, как те, кто распространил данную новость, скажу больше, таких вообще казнить надо», — заметил Ющенко в комментарии изданию NEWS.ru.

По словам представителя КПРФ, страны Североатлантического альянса «объявили России войну на уничтожение». В этих условиях другого выбора, кроме как побеждать, у РФ нет, подчеркнул Александр Ющенко.

«Требуются меры»: Депутат Бородай предложил ввести военное положение и обсудить мобилизацию

Выступая во вторник на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы, Геннадий Зюганов призвал к «полной мобилизации сил и ресурсов России для победы в спецоперации на Украине», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лидер КПРФ также озвучил свою оценку событий на Украине. Он призвал прекратить называть спецоперацией «войну», которую России, по его мнению, «объявило НАТО и американцы».

«Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил - вы можете прекратить. Войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется, вам придется идти до конца. У нее есть два исхода — или победа, или поражение», - заявил буквально Зюганов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что власти РФ пока не собираются объявлять всеобщую мобилизацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияГеннадий Зюганов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры