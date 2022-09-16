Российский посол: Украине придет конец, если Россия перейдет от спецоперации к войне

Киеву очень быстро придет конец, если Россия вместо специальной военной операции перейдет к настоящим военным действиям, заявил в разговоре со шведскими журналистами посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев, сообщает Expressen.

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Дипломат также отметил, что Москву невозможно изолировать от мира, и призвал западные страны об этом помнить. «Мы побеждаем», — отметил посол.

Как заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах России добровольцев для участия в спецоперации на Украине является своевременной. Это по силам всем субъектам РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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