Российский посол: Украине придет конец, если Россия перейдет от спецоперации к войне

Дипломат также отметил, что Москву невозможно изолировать от мира, и призвал западные страны об этом помнить. «Мы побеждаем», — отметил посол.

Как заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах России добровольцев для участия в спецоперации на Украине является своевременной. Это по силам всем субъектам РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

